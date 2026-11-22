Украинцы снова стреляют друг в друга: скандальный случай с пострадавшими в Ивано-Франковске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Ивано-Франковске на западе Украины произошла стрельба возле кафе, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщило областное управление полиции.

Инцидент произошел вечером 21 ноября на пешеходном участке улицы Независимости, известном как «стометровка». Между тремя мужчинами возник конфликт, во время которого один из участников применил оружие.

«По предварительным данным, во время него прозвучал выстрел», — говорится в сообщении правоохранителей.

В результате 34-летний местный житель получил ранение ноги и был госпитализирован. Еще одного участника конфликта, 27-летнего мужчину с травмами лица, доставили в отдел полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили оружие, предположительно травматическое. Следователи выясняют причины ссоры и обстоятельства стрельбы.

Ранее в Киеве мужчина открыл огонь по людям во время конфликта в Святошинском районе. В результате один человек погиб, еще один получил ранение. Подозреваемого задержали, полиция начала расследование.