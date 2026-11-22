Нико Саккетти. Фото: khl.ru

В США при задержании полицейские застрелили бывшего хоккеиста тюменского «Рубина» Нико Саккетти. Об этом сообщает The Minnesota Star Tribune со ссылкой на местную службу судебно-медицинской экспертизы.

Трагедия произошла 18 ноября в городе Хиббинг, штат Миннесота. По данным управления шерифа округа Сент-Луис, 37-летний спортсмен стал участником ДТП, после которого скрылся на пикапе. Впоследствии правоохранители обнаружили его автомобиль.

Во время разговора с полицейскими Саккетти оттолкнул одного из сотрудников и достал из машины длинноствольное оружие. После этого помощник шерифа открыл огонь. Бывшего хоккеиста доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В полиции подчеркнули, что стрелял только сотрудник правоохранительных органов. Никто из силовиков не пострадал. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Саккетти выступал за тюменский «Рубин» в сезоне 2014/2015. В составе российского клуба нападающий провел девять матчей и забросил две шайбы.

Ранее KP.RU сообщал о смерти другого бывшего игрока «Рубина» Кирилла Лебедева. Хоккеист скончался в возрасте 33 лет. Ему стало плохо за рулем автомобиля.