DM: принц Уильям планирует реформу, лишающую его брата Гарри королевского титула. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наследник британского престола принц Уильям после восшествия на трон намерен провести масштабную реформу монархических традиций, в результате которой его брат принц Гарри и его дети могут лишиться официальных титулов. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на книгу журналиста Daily Beast Тома Сайкса, подготовленную на основе бесед с осведомленными источниками.

Согласно приводимым данным, Уильям уже обсуждает с советниками отказ от автоматического присвоения по праву рождения титулов «принц» и «принцесса», а также обращения «Его/Ее Королевское Высочество» (HRH).

Предполагается, что в будущем этот статус вместе с государственным финансированием, жильем и привилегиями станет аналогом должностного регламента и будет закрепляться только за теми членами семьи, которые официально исполняют обязанности в интересах Короны — участвуют в дипломатической работе, турах и государственных мероприятиях. Родственники, не выполняющие публичных функций, включая переехавшего в США в 2020 году принца Гарри и его семью, перейдут в статус частных лиц со свободой вести бизнес, но без королевских регалий и субсидий, сохранив при этом свои позиции в линии престолонаследия.

Ожидается, что оформить реформу удастся через королевскую грамоту Letters Patent по примеру Георга V в 1917 году, а в окружении принца рассчитывают на одобрение инициативы британцами на фоне недовольства тратами на двор. Кенсингтонский дворец комментировать выход книги отказался.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили, что были удивлены письмом короля Карла III с разъяснением их частного статуса.