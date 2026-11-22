Yle: финский депутат Девяткин 11 раз обжаловал закрытие границы с Россией Фото: Олег ЗОЛОТО.

Депутат городского совета финского города Лаппеенранта Иван Девяткин подал уже 11 жалоб в различные судебные инстанции, оспаривая решение властей Финляндии о закрытии границы с Россией. Об этом сообщил финский общественный телерадиовещатель Yle.

По данным издания, во всех 11 обращениях одним из заявителей неизменно выступает именно Девяткин. В общей сложности Верховный административный суд Финляндии зарегистрировал 10 жалоб, связанных с ограничением работы контрольно-пропускных пунктов на восточной границе республики.

По трем из этих обращений высшая судебная инстанция уже вынесла решения, тогда как рассмотрение последнего поданного иска еще продолжается. Кроме того, еще одна жалоба по вопросу закрытия российско-финляндской границы была направлена заявителем в Европейский суд по правам человека.

Сухопутная граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению Хельсинки с ноября 2023 года. ЕСПЧ потребовал от финских властей объяснить причины закрытия границы с РФ после поступления ряда жалоб от жителей Суоми, имеющих российское происхождение.