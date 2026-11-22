В Грузии решили запретить суррогатное материнство. Фото: Roman Naumov / ura.ru / Global Look Press

Власти Грузии приняли решение полностью запретить суррогатное материнство на территории страны. Соответствующий законопроект будет инициирован в парламенте в ближайшее время, сообщил в воскресенье, 22 ноября 2026 года, лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия по итогам заседания фракции.

«Мы приняли решение о запрете суррогатного материнства в Грузии. По данному вопросу у нас ведется активная коммуникация с Грузинской православной церковью», — заявил политик, пояснив, что ключевыми причинами такого шага стали серьезные этические и правовые угрозы, в том числе риски торговли людьми, эксплуатации женщин и вопросы защиты прав детей.

Кирцхалия подчеркнул, что руководство республики осознает возможные экономические последствия запрета, однако финансовая выгода не должна перевешивать существующие риски. По его словам, согласно имеющейся статистике, около 98% заказчиков услуг суррогатного материнства в стране являются иностранными гражданами, тогда как на самих граждан Грузии приходится лишь около 2% обращений.

Ранее стало известно, как американские миллионеры издевались над своими 20 детьми от суррогатных матерей. Малышей били даже няни.