Yle: Власти Финляндии хотят закупить тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы Фото: REUTERS.

Власти Финляндии хотят закупить тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы в 2027 году. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«Силы обороны Финляндии планируют в следующем году закупить тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы», - говорится в материале.

Уточняется, что сейчас новая техника, которую Финляндия хочет внедрить в свою армию, испытывается в арктических условиях на полигоне Роваярви. В дальнейшем власти страны планируют сначала внедрить беспилотные комплексы в действующие подразделения сухопутных войск.

Как указал источник, задержки с их введением в силы обороны Финляндии связаны с трудностями при поставках, а также быстрым развитием технологий в этой сфере.

Ранее KP.RU сообщал, что Финляндия рассматривает возможность строительства противотанковых рвов, а также других оборонительных сооружений на границе с Россией.