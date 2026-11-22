Россиянам начали выдавать отечественные CAR-T препараты от рака: лекарства получили сотни людей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Более 250 россиян прошли лечение отечественными CAR-T-препаратами против онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости сообщила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава Ольга Алешина.

По словам специалиста, около половины пациентов составляют дети. Врач подчеркнула, что подобные результаты особенно значимы с учетом недавнего включения нового метода лечения в программу государственных гарантий.

«Примерно половина из них дети. Учитывая, что только в этом году CAR-T-клеточная терапия вошла в программу госгарантий, это очень большая цифра», — рассказала Алешина.

Гематолог уточнила, что 55 человек получили препараты во время клинических исследований в 2024–2025 годах. Еще не более десяти пациентов прошли лечение благодаря благотворительным фондам. Остальным терапию оплатили по полису ОМС.

Сегодня в России шесть медицинских центров имеют необходимые лицензии для производства CAR-T-препаратов и проведения такого лечения.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале бесплатного применения CAR-T-терапии для онкобольных. Метод стал доступен в рамках обязательного медицинского страхования. Программа государственных гарантий также предусматривает использование индивидуальных терапевтических вакцин. Первые пациенты уже получили такое лечение за счет государства.