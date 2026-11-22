Убивший 15-летнего сына житель Якутии тяжело ранил второго ребенка Фото: Оксана ЗУЙКО.

Житель Якутии, убивший 15-летнего сына, во время ЧП также ранил второго ребенка и попытался расправиться с женой. Об этом сообщает «КП-Якутия».

Инцидент произошел 22 ноября в селе Октемцы Хангаласского района. Накануне трагедии семья села ужинать, а на утро в доме прозвучал первый выстрел. Отец остался с сыновьями наедине, поэтому пока не известно, уходили ли они спать или оставались втроем всю ночь.

Выбежавшая из комнаты мать обнаружила среднего сына семьи уже мертвым из-за выстрела. После этого глава семейства, находясь в нетрезвом состоянии, вновь поднял ружье и выстрелил еще раз, целясь в младшего сына в возрасте 14 лет, а также супругу.

Вскоре на место прибыли медики и правоохранители. Младший ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что после инцидента мужчина ушел из дома в машину, где покончил с собой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, детали и обстоятельства ЧП уточняются.