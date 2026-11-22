Во Франции готовятся к наплыву россиян: тем, кто говорит по-русски, готовы платить сотни тысяч Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Во французском Куршевеле начали готовиться к возможному наплыву российских туристов в зимнем сезоне 2026–2027 годов. Об этом свидетельствуют вакансии местных бутиков и элитных резиденций, которые активно ищут русскоговорящих сотрудников, пишет Life.ru.

Сразу три магазина одного премиального бренда объявили набор продавцов на период с ноября по начало апреля. Главное требование к кандидатам — свободное владение русским, французским и английским языками.

Еще один бутик в престижном районе Куршевель-1850 предлагает русскоговорящим сотрудникам зарплату от 2500 евро в месяц и бесплатное жилье. Рабочая неделя при этом составит 44 часа.

В комплексе Ultima Courchevel, объединяющем 13 частных резиденций, ищут дворецких с зарплатой 3000 евро. Знание русского языка станет преимуществом при трудоустройстве. Сотрудникам предстоит организовывать частные ужины, бронировать рестораны, заказывать вертолеты и помогать гостям с перелетами на бизнес-джетах.

Ранее KP.RU рассказывал об отдыхе российских знаменитостей в Куршевеле. В январе 2026 года французский курорт посетила певица Алсу. Стоимость недельного отдыха с перелетом, визой и проживанием в хорошей гостинице оценивалась примерно в миллион рублей на человека. Куршевель остается одним из самых дорогих горнолыжных направлений Европы.