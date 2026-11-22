Боевики ВСУ пытались сжечь мужчину из-за отказа покинуть город в ДНР Фото: REUTERS.

Боевики Вооруженных сил Украины пытались заживо сжечь мирного жителя, отказавшегося покинуть город в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира штурмового взвода группировки «Центр» Михаила Паулина.

«Видели одного, которого боевики ВСУ хотели сжечь живьем, он сам рассказывал. Он отказался с ними уходить из города. Они его посадили в его машину, <...> привязали, облили бензином и подожгли», - говорится в сообщении.

Как рассказал Паулин, по словам мирного жителя ему «каким-то чудом удалось из нее вылезти», а затем спрятаться в подвале одного из домов. После инцидента жители ДНР нашли российские военнослужащие.

Ранее KP.RU сообщал, что посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал на атаки ВСУ по мирному населению, а также препятствованию эвакуации из населенных пунктов.