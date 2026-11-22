Психолог Денисова-Мельникова: тревога и подавленность — повод для консультации Фото: Евгения ГУСЕВА.

Тревога, раздражительность и апатия могут быть поводом для обращения к специалисту. Об этом "Абзацу" рассказала психолог Юлия Денисова-Мельникова.

"Один из главных сигналов – состояние начинает мешать обычной жизни. Человек хуже спит, ему сложно сосредоточиться, снижается работоспособность, пропадает интерес к тому, что раньше радовало, все чаще хочется избегать людей или привычных дел", - отметила она.

Специалист пояснила, что насторожить должны и эмоциональные изменения: постоянная тревога, раздражительность, подавленность, чувство вины, ощущение бессилия.

По ее словам, не следует ждать какого-то критического момента, чтобы записаться на прием к специалисту.

Aif.ru сообщил, что в осенний период часто происходят обострения психических расстройств. Так называемое "осеннее обострение" - это не просто грусть из-за дождливой погоды, а биологические процессы, затрагивающие людей с генетической предрасположенностью к психическим заболеваниям.