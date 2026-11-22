«Беременна в 16» хотят запретить в России: в Госдуме предупредили о пагубном влиянии программы Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Телепередачи о семейных скандалах, неблагополучных семьях и ранней беременности необходимо убрать из эфира российских телеканалов. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с ТАСС.

Депутат намерена вновь поднять этот вопрос на заседании профильного комитета. В частности, она выступила против дальнейшего показа программ «Беременна в 16» и «Код ДНК».

«Надо положительный образ семьи транслировать», — подчеркнула Останина.

По мнению парламентария, подобные передачи формируют у молодежи негативное представление о браке и семейной жизни. Вместо этого телевидение должно показывать благополучные семьи, чтобы их создание воспринималось как естественная норма.

Останина напомнила, что ранее уже обращалась к руководству телеканалов с просьбой пересмотреть сетку вещания с учетом указа президента о сохранении традиционных ценностей. Однако, по ее словам, программы о семейных конфликтах продолжают выходить в эфир.

Ранее в России предложили использовать в социальной рекламе образ благополучной семьи с тремя и более детьми. Соответствующая инициатива направлена на популяризацию многодетности и традиционных семейных ценностей. Предполагается, что новые требования вступят в силу 1 марта 2027 года, если законопроект будет принят.