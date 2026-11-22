Уролог Мартиросян: кровь в моче может указывать на проблемы с почками Фото: Aleksandr Grechanyuk / Shutterstock / Fotodom

Кровь в моче при отсутствии боли может быть признаком заболеваний. Об этом "Ленте.ру" сообщил уролог Гурген Мартиросян

Он уточнил, что кровь может появляться при камнях в почках и мочевом пузыре. Обычно камень вызывает сильную боль, однако неподвижные образования иногда обнаруживаются случайно.

"Наиболее серьезные причины безболезненной гематурии — опухоли мочевого пузыря, почки и других отделов мочевыводящих путей, поэтому откладывать обследование нельзя", - отметил специалист.

По его словам, риск появления таких заболеваний увеличивается с возрастом, у курящих и у людей, которые по роду своей работы контактировали с рядом химических веществ.

Телеканал "Царьград" рассказал, что взрослый человек может проспать всю ночь без необходимости мочеиспускания. При этом допустим один подъем, который сам по себе не говорит о каких-либо проблемах со здоровьем.

Life.ru написал, что в осенний период врачи регистрируют увеличение количества обращений с циститом.