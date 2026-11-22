Решетников: ЕС потерял свою промышленность, отказавшись от энергоресурсов из РФ Фото: Иван МАКЕЕВ.

Европейский союз потерял собственную промышленность из-за отказа от российских энергоресурсов. Об этом в интервью РБК заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«Упустили инвестиционный цикл автомобилестроения, там пропустили цикл производства электромобилей, да и сейчас не могут догнать», - высказался Решетников.

По словам министра, ЕС также утратил свою конкурентоспособность на внешних рынках. При этом стоимость электроэнергии в Европе из-за отказа от российского углеводорода вдвое превысила показатели, наблюдаемые в США.

Ранее KP.RU сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на крупнейший за все время кризис в Европе. По его словам, впоследствии ЕС «с гордостью» встанет в конец очереди за российскими энергоресурсами.