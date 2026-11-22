Профессор Корякин: прогулки помогут сохранить ясность ума в пожилом возрасте Фото: Lucigerma/Shutterstock/Fotodom

За ясность ума в старости отвечает движение. Об этом aif.ru рассказал профессор Михаил Корякин.

Он отметил, что, согласно исследованию, регулярное движение работает как своего рода поддерживающая терапия для архитектуры мозга, замедляя дегенеративные процессы, которые люди привыкли считать неотъемлемой частью старения.

"Движение улучшает кровоснабжение мозга, снижает хроническое воспаление и усиливает нейрогенез (образование новых нейронов) в гиппокампе. И даже одна короткая сессия активности способна дать немедленный эффект", - сказал специалист.

По его словам, физическая нагрузка одновременно улучшает рабочую память и усиливает связь между электрофизиологическими маркерами, критичными для удержания информации в уме.

Телеканал "Царьград" сообщил, что свежее исследование показало тревожную связь между регулярным потреблением переработанного мяса и повышенным риском развития деменции. Одной из возможных причин этого называют химические добавки, используемые при промышленной обработке мяса, такие как нитраты.