Трамп заговорил о разрушении стран: американец назвал одну причину для всех Фото: REUTERS.

Открытые границы способны привести к уничтожению целых государств. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер раскритиковал слишком мягкий подход к миграции. По его словам, Соединенные Штаты также находились под угрозой подобных последствий, однако ситуация изменилась после его возвращения в Белый дом.

«Открытые границы уничтожают страны! США были очень близки к тому, чтобы стать одной из таких, пока не пришел я!» — написал Трамп.

Ранее американский президент неоднократно выступал против миграционной политики европейских государств. В частности, он предупреждал союзников Вашингтона о возможных последствиях бесконтрольного притока иностранцев.

Так, в октябре Трамп призвал Европу пересмотреть подход к миграции. Американский лидер предупредил, что в противном случае регион рискует утратить свою идентичность. Он назвал иммиграцию одной из главных угроз европейским странам. При этом политик потребовал от властей ЕС усилить контроль за границами.