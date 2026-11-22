Домашний самомассаж может повредить сосуды Фото: Анастасия Николаенко.

Домашние массажеры в случае их неправильного использования могут вызвать повреждения. Об этом "Ленте.ру" сообщил массажист Дмитрий Зверев.

"Ручные роллеры и скребки гуаша действуют мягче, но слишком сильное давление приводит к синякам, раздражению и повреждению поверхностных сосудов", - отметил он.

Специалист предупредил, что при куперозе и розацеа агрессивный массаж усиливает покраснение.

По его словам, вакуумные массажеры требуют большей осторожности, поскольку попытка добиться стойкого покраснения не означает, что процедура работает лучше. Вакуум может вызвать гематомы, отек и поствоспалительную пигментацию.

Life.ru сообщил, что массаж позволяет эффективно бороться с отеками, мышечным напряжением и стрессом, а также улучшает цвет лица и общий тонус. Кроме того, эта процедура расширяет капилляры, насыщает ткани кислородом и питательными веществами. Все это оказывает влияние на цвет кожи и общий тонус.