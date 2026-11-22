Бланар: Шанс коалиции желающих повлиять на украинский конфликт переоценен. Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Возможность так называемой «коалиции желающих» каким-то образом повлиять на украинский конфликт переоценена. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар, его слова приводит телеканал TA3.

«Сейчас обнаружилось, что французские военные находятся на территории Украины. Думаете, это поспособствовало переговорам? Я думаю, что нет. Другими словами, способность «коалиции желающих» (повлиять на украинский конфликт - прим. ред.) переоценена», - заявил Бланар.

Глава МИД Словакии отметил, что принимаемые по итогам встречи «коалиции желающих» заключения в основном дублируют инициативы, ранее утвержденные Европейским союзом.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны. По его словам, объединение тешит себя заблуждениями, что якобы сможет нанести стратегическое поражение РФ.