Диетолог Кованова призвала отказаться от хлеба людям с диабетом и проблемами ЖКТ Фото: Иван МАКЕЕВ.

При некоторых заболеваниях стоит ограничить или исключить употребление хлеба. Об этом aif.ru рассказала диетолог Софья Кованова.

Она подчеркнула, что хлеб не рекомендован людям с ожирением, диабетом и проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

"Ограничить употребление хлеба нужно и тем, кто на диете и у кого высокий ИМТ (высокий индекс массы тела)", — сказала специалист.

По ее словам, людям, страдающим ожирением, диабетом и заболеваниями ЖКТ, нужно выбирать хлеб с отрубями, который содержит много клетчатки.

RT сообщил, что морозильная камера поможет дольше сохранить хлеб. В холодильнике плесень появляется медленнее, однако продукт может стать более жестким из-за затвердевания крахмала. Перед заморозкой хлеб следует нарезать порциями, герметично расфасовать и удалить из упаковки лишний воздух.