ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы России поразили электроподстанцию на территории Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В результате ударов поражены: электроподстанция 330 кВ в населенном пункте Каменская Днепропетровской области», - заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ удалось поразить сухогруз в Черном море, который доставлял грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военные поразили электроподстанцию напряжением 110 кВ в Виннице. Объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского ВПК. Удар по объекту был нанесен беспилотными летательными аппаратами.