Агроном Матвеев посоветовал отказаться от полива и подкормки деревьев в ноябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Садоводов волнует вопрос, как перед зимой сохранить плодовые деревья, ягодные кустарники и многолетники в условиях, когда в ноябре происходят температурные качели. Об этом aif.ru рассказал агроном Ефим Матвеев.

"После обильных осадков важно убедиться, что у корней не застаивается талая и дождевая вода, иначе при резком похолодании образуется ледяная корка, перекрывающая доступ кислорода", - отметил эксперт.

По его словам, мульчирование почвы торфом, перегноем, сухой листвой или лапником поможет сгладить резкие перепады температур в верхнем слое грунта.

Он предупредил, что подкормки и влагозарядковые поливы сейчас стоит полностью исключить, чтобы не спровоцировать преждевременное пробуждение почек перед настоящей зимой.

"Абзац" сообщил, что на даче не запрещено сжигать опавшую листву, однако требуется соблюдать пожарную безопасность и учитывать действующие ограничения. При этом нарушение правил может повлечь наложение предупреждения или штраф, а серьезные последствия грозят уголовной ответственностью.