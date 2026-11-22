Офтальмолог Майорова: компресс и массаж помогут защититься от сухости глаз зимой Фото: Tolmachov Vision / Shutterstock / Fotodom

В осенне-зимний период избавиться от сухости глаз может помочь массаж век. Об этом NEWS.ru сообщила офтальмолог Веста Майорова.

Она отметила, что при осенней сухости важно увлажнять воздух, не перегревать помещение и чаще делать перерывы при работе за экраном, не забывая моргать.

По ее словам, можно использовать увлажняющие капли, однако при частом их применении следует выбрать вариант без консервантов.

"Также помогут теплые компрессы и мягкий массаж век. Старайтесь не направлять на лицо поток горячего воздуха от печки в машине или фена", - сказала специалист.

"Лента.ру" рассказала, как безопасно для глаз использовать смартфон. Гаджет следует держать подальше от глаз — на расстоянии 30-40 см. Также необходимо убавлять яркость экрана по вечерам. А для защиты зрения врач стоит включать на телефоне желтый фильтр.