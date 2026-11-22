Бланар: Словакия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Словакия не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

«Словакия не отправит военных на территорию Украины», - передает его слова телеканал TA3.

Премьер-министр республики Роберт Фицо ранее также заявлял, что Словакия не намерена отправлять собственный военный контингент на территорию Украины в качестве предоставления ей гарантий безопасности.

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, присутствие иностранных воинских контингентов на Украине является неприемлемым. Министр подчеркнул, что дискуссии Запада об этом связаны с предоставлением гарантий безопасности путем военной интервенции на часть украинской территории. Однако Москва категорически выступает против этого.