Учитель Снегуров поддержал идею перехода российских школ на пятидневку Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Переход школ к пятидневной форме обучения требует пересмотра учебного плана. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

"Предложение хорошее и давно назревшее. Дети должны обучаться пять дней. Это обосновано по многим пунктам", - сказал он.

Педагог заметил, что с учетом существующей нагрузки школы могут не уложится в пятидневную учебную неделю или тогда будет по восемь-девять уроков.

По его словам, суббота может стать днем, когда ребенок может посещать кружки, экскурсии, проводить время с родителями, укреплять здоровье, учить уроки.

Life.ru сообщил, что Рособрнадзор рекомендовал школам страны отказаться от занятий по субботам и перейти на пятидневную учебную неделю. Дополнительный выходной позволит школьникам лучше восстанавливаться после занятий и снизит риск переутомления.