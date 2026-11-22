FT: разрушительный потенциал ударов ВС РФ значительно превосходит ресурсы ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Разрушительный потенциал ударов Вооруженных сил России значительно превосходит возможности украинской армии. Об этом пишет издание Financial Times.

«Они (удары ВС РФ - прим. ред.) подрывают украинскую экономику и лишают ее налоговой подпитки, тем самым увеличивая финансовое бремя, которое приходится нести европейским столицам», - говорится в материале.

Обозреватели отмечают, что у России есть значительное преимущество в нанесении дальних ударов. Несмотря на атаки ВСУ на Крымский мост и НПЗ на территории РФ, сила ударов ВСУ не может сравниться с разрушительным потенциалом российской армии.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России нанесли массированный удар по Украине ночью 20 ноября. Российские военнослужащие поразили переправы через Днепр, по которым, по данным Минобороны РФ, на Донбасс транзитом идут оружие и техника ВСУ.