Посол Украины Герасько попала в скандал в Ирландии из-за спора о действиях ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Посол Украины Лариса Герасько стала участницей скандала, который произошел на одном из мероприятий в Ирландии. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Инцидент произошел 18 ноября в Дублине, где проходила дискуссия на тему вступления Киева в Евросоюз. Во время мероприятия журналист издания Aontacht Media Ласло Молнарфи выступил с критикой украинских властей, напомнив о принудительной мобилизации, закрытии границ и деятельности экстремистского сайта «Миротворец».

«Госпожа посол Герасько, и я хотел бы адресовать этот вопрос всем присутствующим: почему никто не говорит о слоне в комнате? Украина совершает грубые нарушения прав человека <...>. Позор режиму Зеленского! Позор, позор всем вам», - высказался журналист.

При этом посольство Украины в Ирландии не стало упоминать об этом инциденте, сообщив лишь о прошедшем мероприятии.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала главу киевского режима Владимира Зеленского после решения о внесении итальянского вице-премьера Маттео Сальвини в базу «Миротворца».