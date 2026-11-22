ВСУ атаковали беспилотником остановку в Горловке, ранены три человека Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником остановку общественного транспорта в Горловке. В результате удара ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Дрон атаковал остановку в Горловке. Ранены трое гражданских», - говорится в сообщении.

Уточняет, что два пострадавших человека в момент удара находились на остановке. Еще один мирный житель был в автомобиле, стоявшем поблизости. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что за минувшие сутки в результате атак беспилотников ВСУ Донецкой Народной Республики пострадали четыре мирных жителя, включая одного подростка. В Горловке и Центрально-Городском районе ранения получили девочка 2010 года рождения и мужчина 2003 года рождения.