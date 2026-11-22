Квентин Тарантино стал отцом в третий раз, у него родился сын. Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Американский режиссер Квентин Тарантино стал отцом в третий раз — его супруга родила сына. Об этом журналу People сообщил представитель кинематографиста.

«Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик Тарантино с огромной радостью сообщают о рождении своего третьего ребенка, мальчика», — говорится в заявлении.

У 63-летнего режиссера и его 43-летней супруги Даниэллы Пик уже есть двое детей. Старший сын Лео появился на свет в феврале 2020 года, а дочь Адриана родилась в июле 2022-го.

Тарантино познакомился с будущей женой в Израиле в 2009 году. Летом 2017-го пара объявила о помолвке, а спустя год с небольшим сыграла свадьбу в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Ранее издание Globes сообщило, что Тарантино и его супруга приобрели два земельных участка в Тель-Авиве за 14 млн долларов. Их общая площадь составляет 2,2 тысячи квадратных метров. На этой территории пара планировала построить большое поместье. Подходящую недвижимость в Израиле супруги искали несколько лет.