«Страна»: атака на сухогруз РФ в Финском заливе могла быть попыткой провокации Фото: REUTERS.

Атака на российский сухогруз в Финском заливе могла быть попыткой провокации, направленной на обострение отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Отдельный момент, что атака на судно произошла около Финляндии, президент которой в последнее время выступает одним из главных в Европе сторонников прямых переговоров с Москвой», - говорится в материале.

Согласно источнику, целью удара по сухогрузу РФ мог быть возможный срыв переговорного процесса между Европой и Москвой.

Ранее KP.RU сообщал, что атака была совершена 21 ноября на российское судно «Спарта II». Сухогруз следовал в Калининград, однако попал по удары БПЛА в Финском заливе. Позднее президент Финляндии Александр Стубб назвал произошедшее серьезным инцидентом.