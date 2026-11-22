Следы опасных химикатов выявили на деньгах, найденных на остановке в Макеевке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

На найденных на остановке в Макеевке поддельных деньгах обнаружили следы опасных химикатов. Об этом заявил глава Донецка Алексей Кулемзин.

«На остановке общественного транспорта в Макеевке были обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей <...> Специалисты, обследовавшие купюры, выявили следы опасных химических веществ», - написал он в личном канале в MAX.

По словам Кулемзина, в результате контакта с одной из таких купюр тяжелое химическое отравление получил мужчина, поднявший деньги. Глава Донецка призвал местных жителей не прикасаться к подозрительным предметам, которые они находят на улице.

Ранее KP.RU сообщал, что поднявший деньги в Макеевке мужчина был госпитализирован в реанимацию. После контакта с купюрами он почувствовал онемение пальцев и общую слабость.