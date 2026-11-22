Силы ПВО сбили 38 беспилотников ВСУ над регионами России за день Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 38 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение дня. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны РФ в воскресенье, 22 ноября.

«В период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщает ведомство.

Согласно заявлению Минобороны, украинские дроны были уничтожены над Белгородской, Курской, Брянской и Орловской областями.

Ранее KP.RU сообщал, что силы противовоздушной обороны ВС России в течение минувших суток перехватили и уничтожили 792 беспилотника ВСУ. Также российской армией были ликвидированы четыре управляемые авиабомбы и пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун».