Умер Николай Черноруков, российский химик и профессор ННГУ. Фото: канал «Университет Лобачевского | ННГУ» в мессенджере MAX

Умер Николай Черноруков, российский химик и выдающийся ученый, профессор ННГУ. На момент смерти ему было 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

«С прискорбием сообщаем, что в ночь на 22 ноября <...> не стало выдающегося ученого, Заслуженного деятеля науки РФ и Заслуженного профессора ННГУ Николая Георгиевича Чернорукова», - говорится в сообщении.

Черноруков являлся автором порядка 500 научных работ, 20 патентов и фундаментальных учебных пособий в области радиохимии. Заслуги профессора ННГУ были отмечены медалью «За трудовую доблесть». Черноруков также получил мировое признание в качестве специалиста в области неорганической химии.

Ранее KP.RU сообщал, что на 93-м году жизни умерла советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова, известная по фильму «Любовью надо дорожить». Большую часть карьеры артистка посвятила Государственному русскому драматическому театру имени М. Горького.