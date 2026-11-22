Fox News: Трамп допускает возобновление ударов по Ирану после Нового года Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возобновление ударов по территории Ирана после Нового года. Об этом говорится в сообщении журналиста телеканала Fox News Трея Йингста.

«Президент сообщил Fox News, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года», - заявил он в эфире телеканала после интервью с главой Белого дома.

По словам журналиста, Трамп рассматривает такое развитие событий в том случае, если сделка между США и Ираном не будет достигнута к тому времени.