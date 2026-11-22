Ле Пен отказалась от поездки в Киев для встречи с Зеленским перед выборами Фото: REUTERS.

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась от поездки в Киев для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским перед выборами во Франции. Об этом она заявила в эфире телеканала France 2.

«Я думаю, что не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение», - пояснила Ле Пен.

Политик подчеркнула, что решила отказаться от зарубежных поездок на время предвыборной гонки. Она также напомнила, что не намерена продолжать финансирование Украины в случае победы на президентских выборах во Франции. По словам Ле Пен, Париж уже выделил Киеву шесть миллиардов евро и участвует в предоставлении кредита от ЕС на сумму в 90 миллиардов евро.

Ранее KP.RU сообщал, что большинство сторонников партии Марин Ле Пен выступили против помощи Украине. Они также продемонстрировали скептицизм в отношении европейской интеграции Киева.