SVT: мэра шведского города Йокмокк уволили с поста из-за съемок в порно. Фото: Peter Sonander/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэра шведского города Йокмокк Ларса Эрикссона уволили с поста из-за съемок в порно. Об этом сообщает телеканал SVT.

Согласно источнику, градоначальник снимался в фильмах для взрослых с 2018 года, а также продюсировал и распространял материалы через фейковый аккаунт в соцсети X.

Два фильма с его участие вышли в прокат тогда, когда Эрикссон уже занимал пост мэра. При этом сам чиновник заявил, что не считает себя виноватым в чем-либо.

«Учитывая, что это законная, хотя и табуированная деятельность, которая прекратилась более чем за два года до того, как я получил право на работу в муниципальной службе, мне трудно увидеть какие-либо последствия», - высказался Эрикссон.

Мэр города Йокмокк указал на то, что попытки шантажировать его из-за съемок будут бесполезными. По его словам, он не скрывал свою деятельность.

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