Forbes: около 21% компаний из России покинули рынок Дубая с 2022 года Фото: REUTERS.

Около 21% компаний из России ушли с рынка Дубая с 2022 года. Об этом сообщает издание Forbes.

«С 2022 года из Дубая ушло около 21% бизнесов российских предпринимателей», - рассказала основатель эмиратского агентства по легализации и документообороту Wesupport Сабина Гасанова.

Согласно источнику, в третьем квартале 2026 года в Дубае закрылось 30 из 107 брендов одежды и ресторанов, которые принадлежат российским предпринимателям. Опрошенные Forbes бизнесмены среди причин ухода назвали расходы на запуск и открытие счетов в Дубае, которые могли доходить до 9 тысяч долларов и даже превышать эту цифру.

Ранее KP.RU сообщал, что с 2022 по 2025 год западный бизнес, ушедший из России, недосчитался свыше 610 миллиардов долларов прибыли. Еще по меньшей мере 16 миллиардов иностранные предприниматели упустили как чистую прибыль.