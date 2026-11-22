В США из-за сбоя в работе авиакомпании Delta задержали несколько сотен рейсов Фото: Антон ЗАБИРОВ.

В США сбой в работе авиакомпании Delta Air Lines привел к задержке нескольких сотен рейсов. Об этом сообщает издание The New York Post.

Уточняется, что сбой произошел в электронной системе авиаперевозчика в аэропорту Атланты. Неполадки возникли в программе, отвечающей за учет веса и балансировки самолетов.

В результате был задержан 681 рейс, они должны были вылететь из аэропорта Атланты. Еще 591 рейс авиакомпании Delta был задержан в других американских городах. По данным портала FlightAware, время задержек превышает один час.

Ранее KP.RU сообщал, что в США 7 тысяч авиарейсов столкнулись с задержками или отменами на фоне масштабного сбоя, который произошел в системе управления воздушным движением. Были отменены вылеты более 330 самолетов.