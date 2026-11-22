Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть представление гарантий безопасности для Киева по образцу пятой статьи договора НАТО. Об этом сообщил зять американского лидера и его спецпосланник Джаред Кушнер.

«Готовность президента Трампа рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 является ключевым фактором для достижения прочного мира», - заявил он.

Речь идет о статье, которая предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на страну-участницу НАТО. По словам Кушнера, такое решение может стать одним из самых серьезных обязательств, которое США готовы на себя взять. Однако эта инициатива требует тщательного изучения и рассмотрения.

Ранее KP.RU сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио высказался на тему гарантии безопасности для Украины. Он заявил, что Запад может предоставить Киеву только те из них, что будут приемлемы для Москвы.