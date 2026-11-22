Авиакомпания Iraqi Airways выставила на продажу самолет Саддама Хусейна Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Авиакомпания Iraqi Airways выставила на продажу самолет, которым пользовался экс-президент Ирака Саддам Хусейн. Об этом сообщает агентство Ammon News.

«Модель самолета Boeing B747-SP, которую в свое время использовал для поездок покойный президент Ирака Саддам Хусейн, выставлена на продажу», - говорится в материале.

Уточняется, что самолет был выставлен на продажу по цене в 900 тысяч долларов. При этом ранее воздушное судно уже пытались продать в 2023 году, предлагая отдать за него 494 тысячи долларов. Борт Саддама Хусейна находится на хранении в аэропорту Тозер-Нефта в Тунисе порядка 35 лет.

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