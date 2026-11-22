Окна и кровля повреждены в домах Кубани после атаки БПЛА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Краснодарский край ночью 22 ноября подвергся массированной беспилотной атаке. В результате пострадали пять человек. По уточненным данным, повреждения получили 17 частных и два многоэтажных дома. Об этом проинформировали в оперштабе Кубани в мессенджере "Макс".

Известно, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Спецкомиссии также оценили ущерб, нанесенный поврежденным зданиям в ходе атаки ВСУ.

"В частных домах повреждены окна и кровли. Также разбиты окна в 7 квартирах в двух многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

Прошлой ночью атаке ВСУ также подвергся Воронеж. Над городом и двумя районами области сбили более 20 дронов. В Воронеже повреждения получили остекление и кровля частного дома, а также два легковых автомобиля.