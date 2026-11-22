KP.RU узнал о трудностях в поиске помощника для отшельницы Агафьи Лыковой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России продолжают искать верного помощника для 81-летней отшельницы из Хакасии Агафьи Лыковой. Затворнице нужна подмога перед предстоящей зимовкой в тайге. О трудностях поиска помощника для отшельницы рассказал ее духовный отец, иерей Игорь Мыльников в беседе с "КП-Красноярск".

Отец Игорь сообщил, что затворница нуждается в человеке с особым складом души. Искомый человек должен обладать крепкой верой.

"Тот, кто готов к подвигу, кто понимает и принимает незыблемые правила, что создал еще отец Агафьи, Карп Лыков. Это не просто быт, это духовный путь", - пояснил иерей Игорь Мыльников.

В августе рядом с заимкой отшельницы заметили медведя. Однако Агафья Лыкова не испугалась зверя. Она продолжала молиться Богородице, чтобы медведь отошел, сообщается в материале KP.RU.