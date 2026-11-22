Для Агафьи Лыковой подбирают помощника по строгим критериям. Фото: Данил БАРАШКОВ.

Желающий стать помощником для отшельницы Агафьи Лыковой должен соответствовать жёстким критериям. Их обозначил духовный отец Агафьи, иерей Игорь Мыльников в беседе с «КП-Красноярск».

По словам священника, это должен быть не просто человек, готовый помогать отшельнице справляться с бытовыми трудностями. Важным условием является крепкое здоровье. Также кандидат должен знать, как жить в тайге, в ладу с природой, и уметь обходиться без привычных благ цивилизации. Помощником отшельницы не сможет стать тот, кто курит, употребляет спиртное или подвержен другим «мирским порокам».

«Требуется не просто человек, а тот, кто готов к подвигу, кто понимает и принимает незыблемые правила, что создал еще отец Агафьи, Карп Лыков. Это не просто быт, это духовный путь», - сказал отец Игорь в беседе с корреспондентом KP.RU.

Подробнее о том, как ищут помощника для отшельницы, читайте здесь.

Напомним, отшельница Агафья Лыкова лишилась помощника на пороге зимы.

Тем временем о правилах жизни с Агафьей Лыковой в Хакасии рассказали ее бывшие помощницы.