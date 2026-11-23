Боец ММА Алиев рассказал, что его задержание во Франции было ошибочным. Фото: кадр из видео в соцсети Алиева.

Французские правоохранители отпустили ранее задержанного по подозрению в изнасиловании российского бойца смешанных единоборств Амира Алиева. При этом полиция признала задержание ошибочным, информирует ТАСС.

Ранее французская пресса сообщала о задержании 27-летнего Алиева в Париже. Это произошло сразу после того, как боец ММА Алиев одержал победу над бразильским спортсменом Матеусом Мальтой. Его подозревали в совершении сексуального преступления несколькими днями ранее.

«Это ложь, и подобное с моей стороны абсолютно исключено. Меня уже освободили. Во французской полиции признали, что произошла ошибка и никаких оснований обвинять меня нет», - так прокомментировал ситуацию Алиев.

Он добавил, что задержанию предшествовал словесный конфликт с человеком, который впоследствии и выдвинул ложное обвинение.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Усман Нурмагомедов, а также все участники драки с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили задержаны в Абу-Даби.

Также сообщалось, что бодибилдеров Оксану и Артёма Пиари из РФ задержали в США.