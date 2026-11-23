Китайский зоопарк отказался садить на диету потолстевшего леопарда из-за возраста. Фото: yapuÂ·alin/XinHua/Global Look Press

В Китае поклонники леопарда Паньбаобао из зоопарка в Паньчжихуа призвали сотрудников посадить животное на диету. В организации отказались прибегать к жестким мерам. Зоопарк не посадит потолстевшего леопарда на диету из-за возраста, рассказал сотрудник Чжан Сунвэнь в комментарии газете The Sun.

Он сообщил, что животному исполнилось уже 19 лет. Когда оно было чуть младше, диета еще была возможна. Однако сейчас Паньбаобао слишком стар. На этом этапе важно поддерживать форму и обеспечивать здоровье леопарда, проинформировал сотрудник зоопарка.

"Дело не в том, что мы не контролируем его питание, просто он стареет, и ему не стоит терять вес", - пояснил Чжан Сунвэнь.

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