В приморской Находке ликвидировали открытое горение на складе Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В городе Находка Приморского края вечером 22 ноября произошел пожар на складе. Крупное открытое горение удалось ликвидировать. Общая площадь пожара составила 2300 квадратных метров. Об этом уведомили в пресс-службе МЧС Приморского края.

Отмечается, что огонь перешел со складского помещения на здание магазина. В результате случилось частичное обрушение кровли. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.

"В 08.00 открытое горение ликвидировано, проводится разборка и проливка места пожара", - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее пожар вспыхнул в квартире в Невском районе Петербурга. Спасателям поступило сообщение о возгорании в доме на проспекте Солидарности. Огонь распространился по квартире площадью 50 квадратных метров.