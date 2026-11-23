Названо количество получателей пенсий в РФ в 2027 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Порядка 43 миллионов россиян станут получателями пенсионных выплат в 2027 году. Об этом информировал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек», - сказал Чирков РИА Новости, уточнив, что речь идёт не только о трудовых пенсиях, но и о всех возможных видах пенсий, в том числе по инвалидности, потере кормильца и других.

Ранее были названы регионы России с самой высокой и низкой пенсией работающих граждан, причём разрыв между пенсией работающих в регионах РФ составил более 22 тыс. рублей.

Также в Соцфонде информировали, что в 2027 году средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составит 30,2 тысяч рублей, что затронет 37,5 млн человек.

Как в РФ в 2027 году вырастет размер всех видов пенсий, читайте здесь на KP.RU.