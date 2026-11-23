На Канье Уэста подали в суд, его обвиняют в плагиате. Фото: REUTERS.

Рэпера Канье Уэста обвиняют в нарушении авторских прав. Речь идёт о музыке к песне Vultures, информирует РИА Новости со ссылкой на исковое заявление. Истцами выступают продюсеры Джаред Дил и Марлон Бэрроу.

Дил и Бэрроу утверждают, что Канье Уэст незаконно использует их композицию Joint 2, скоторая была создана еще в 2018 году. Они требуют изъять и уничтожить исходные записи трека, запретить распространение спорной музыки, выплатить им компенсацию и взыскать с рэпера полученную прибыль.

Отмечается, что выручка от продажи товаров с символикой Vultures превысила 100 миллионов долларов, а за билеты на прослушивания альбома - 12 миллионов.

Напомним, планировалось, что Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако концерты отменили.

Ранее правительство Великобритании запретило певцу Канье Уэсту въезд в страну. Решение обосновано тем, что его присутствие «не принесет общественной пользы». Уэст почти пять лет вызывал возмущение у властей Великобритании антисемитскими, расистскими и пронацистскими высказываниями.

Тем временем Канье Уэст после очередного скандала заявил, что у него аутизм.