Из США тысячами выдворяют украинцев. Фото: REUTERS.

Американские власти тысячами выдворяют украинцев из страны. За 10 лет из США выслали более 43 тысяч граждан Украины, информирует РИА Новости со ссылкой на миграционную статистику.

Речь идёт как о тех украинцах, к которым была применена процедура принудительного возвращения, так и к тем, кто прошёл процедуру административного возвращения. Была исследована статистика с 2014 по 2023 год.

Сообщается, что принудительно возвращены были 2 149 украинцев, а административному возвращению подвергнуты 41 157 граждан этой страны.

Ранее сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель AUF1 заявила, что необходимо возвратить украинских беженцев домой и потребовать с Украины финансовых выплат Берлину за оказанную киевскому режиму поддержку.

Также сообщалось, что в Ирландии сокращают программу помощи с жильем для украинских беженцев.

В Польше также участились случаи депортации украинских мужчин с последующей мобилизацией в ВСУ.