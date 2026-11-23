Названы регионы РФ с самым высоким уровнем дохода населения. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Два российских региона остаются в лидерах по доходам населения по итогам второго квартала 2026 года. Речь о Ямало-Ненецком АО и Чукотке, информирует РИА Новости.

Первую строчку в рейтинге занимает Чукотка, там среднедушевые доходы составили 251,9 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком АО среднедушевой месячный доход составляет 192,2 тысячи рублей.

При этом самый низкий уровень среднедушевых доходов зафиксирован в Ингушетии. В этом регионе он составляет немногим более 29 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди регионов РФ по уровню медианных зарплат. Напомним, медианная зарплата означает, что половина трудящихся граждан получает больше этой суммы, а вторая половина - меньше.

Также был назван регион РФ с самым высоким размером пенсии за июль. За этот период на Чукотке средняя пенсия составила 42 213 рублей.