Риттер: Европа «повенчана с идеей» продолжения войны с Россией. Фото: Bocharov Denis/Global Look Press

Европейские страны «повенчаны с идеей» продолжения войны против России. Если этого противостояния не будет, подорвется сама экономическая основа Европейского союза. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Европа сейчас повенчана с идеей продолжения войны, потому что ей нужна война, чтобы сохранять военный альянс, а военный альянс ей нужен, чтобы поддерживать экономическую основу Европейского союза в целом», - отметил эксперт.

Если не будет военного конфликта, продолжил Риттер, уничтожится военная экономика Старого Света, и Европа рухнет. Именно поэтому, уточнил экс-аналитик, когда Россия победит в украинском конфликте, что несомненно, это станет концом и НАТО, и Европейского союза.

В России, напомним, много лет на самых разных уровнях повторяют, что Москва не планирует воевать с Европой. Не раз говорил об этом и президент страны Владимир Путин. Он подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.